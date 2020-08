Čo skrývame pod perinou?

Ráno nám klope na okná, ležím v posteli a pri mne sa vrtí dcéra. Chce, aby som vstala z teplých perín a priniesla jej to a tamto. Vzopriem sa a len tak prehodím, že prinesiem, ak mi tú žiadosť zrýmuje.

Nevie, čo sú rýmy, po teoretickej minútke vypľujem prvý, ktorý mi skĺzne na jazyk:

„Mám ťa veľmi rada, raz ti kúpim hada.“

„Fuj! Prečo hada?“ Protestuje so zjavnou nespokojnosťou. „Mala si povedať žuvačky!“

Pod perinou vznikajú rôzne nedorozumenia. A čo ešte? Čo tam ukrývame? Nepríjemné pachy, puky, zvuky, krvavé škvrny, polnočné dumy... Niekto mäkkých ušiakov, iný tvrdé odrobinky z raňajok. Studené nohy, holé zadky, chrbty, boľavé kríže aj kríže, ktoré bolia v duši. Zvedavé prsty, vlhké rána, farebné sny aj čierne mory. Pricapené komáre, knihy s ohnutými rožkami, plachty prepálené od cigariet, mokré od horúcich tiel, nocí, čiel. Chlpy domácich miláčikov. Dvojnohých aj tých štvornohých. Pridusený smiech i plač. Recept na nedeľný koláč. Začiatok básne, ale aj koniec vzťahu, čo nestojí viac za námahu. Prázdnotu. Polámané krídla, rozmazané krémy, použité vreckovky, latexy aj vypadnuté perie, čo nás teší aj to, čo nás... nie.

Drsných mužov, jemné ženy, deti vyliezajúce z postelí, zrolované nohavičky, odpadnuté gombičky. Vzťahy polievané slzami pramálo rastú, pod perinou pestujú cibuľu, cesnak aj kapustu. Len nezabudnúť na zubnú pastu! Matematické hádanky, teórie lásky, všetky problémy sveta, čo nám kreslia na čelách vrásky, verše, znamenia, vojnové stratégie, plány ako uštekliť nepriateľa, srdcové ťaženia, povzdychy, sľuby, vyznania i priznania, detský smiech, výčitky aj vyčítanky eniky beniky kliky bé, kto spraví raňajky a kto deťom zadky utrie, ...

Perina je najlepším úkrytom pred celým svetom!

Ako si ráno ustelieš, tak budeš večer spať, hovorí ľudová múdrosť. Myslite na to kam a s kým si líhate, čo si ukladáte na plecia, ak treba, hľadajte pomocnú ruku. Vo dvoch sa problémy delia a radosti násobia. Ak vám niekto kradne v noci perinu, chrápe do ucha, trpí syndrómom nepokojných nôh, neberte to ako trest za zdieľané lôžko. Veď mnoho odmien v sebe nesie aj veľa sebazaprení a zľavovania z vlastného komfortu. Najlepšie by o tom vedeli rozprávať vrcholoví športovci. Aj v perinách sa často vedú súboje, hoci tam snaha o výhru nebýva vždy korunovaná úspechom. V perinách občas naozaj platí, že za zľavu dostanete viac a zavše je múdrejšie nevyhrať.