Ako sa do neba kričí, tak sa z neho ozýva

Keď som bola malá, častokrát som počúvala, že som smoliar. Ak sa babka rozhodla schladiť koláč na schodoch v chodbe, zaručene som do neho stupila.

Pravidelne som niečo stratila, pokazila, odniekiaľ som spadla, ku každej mojej zlomenine sa viaže neuveriteľná historka, ale mojou špecialitou bolo rozbíjanie. Dodnes nemám v domácnosti snáď ani jeden kompletný set, počnúc pohármi na vodu a končiac jedálenským servisom po babičke, ktorý inak strážim ani oko v hlave a vyťahujem ho len dvakrát do roka. Gravitácia je sviňa! A ja som sa naučila nelipnúť na veciach, ktoré si už na pohľad drankajú nálepku pozor sklo. Babka mala pre moje padacie schopnosti jednoduché vysvetlenie - nejaký strýko vyťal na rodinnej záhrade krásny strom a akýsi dobráčisko mu za to vyhuboval Bodaj by... - nebola som tam, ani ona nie, ale spomínali sa tam drevené ruky. Vraj. Kto mohol vtedy vedieť, že slová sa zahrajú letí-letí a sadnú si rovno na kraj mojej kolísky? Nechcem nariekať nad rozliatym obsahom otlčených šálok, nie je to so mnou až také zlé, zvládam strojopis, hru na klavíri aj piplavé ručné práce. Ale vždy, keď naháňam metličkou roztrúsené črepy a šomrem si o črepinách a šťastí, myslím na to, čo by utrúsila babka...

Na začiatku prázdnin som zadala dcéram úlohu, aby si napísali svoj zoznam prianí, ktoré by chceli, aby sa im splnili do ďalších narodenín. Aj ja som si taký zoznam napísala. Otvorím ho, až príde ten správny čas a snáď budem môcť bilancovať v pozitívnych číslach. Som si istá, že to funguje, veď aj dcéra mi už s radosťou oznámila, že polovica jej prianí sa splnila. Nie je za tým žiadna mágia, list do Modrého z neba, ani kúzelnícke triky. Tajomstvo spočíva v tom, že je dôležité vedieť, čo si priať, pretože nereálne túžby prinášajú najmä nenaplnené očakávania a čaro sa stráca. Je také krásne veriť a snívať... No snívať sa dá aj s otvorenými očami. Aspoň sa vám nestane, že miesto vykročenia na správnu cestu pristanete nohou v plechu s teplými jabĺčkami posypanými škoricou či v niečom menej voňavom.

Vedci sú si takmer istí, že vesmír je plochý a rozpína sa viac a viac... donekonečna. Ale mne to nedá a aj tento rok si ľahnem do trávy a budem hľadieť na oblohu posiatu hviezdami a čakať, či si dáka nepovie, že je čas odísť na večný odpočinok a zamávať ľuďom rýchlym ohnivým pozdravom. A vtedy to príde, čas vysloviť želanie... Celkom v protiklade k vedeckým novinkám budem veriť, že moje prianie vyletí až ku hviezdam a až obkrúži celý vesmír, vráti sa ku mne v podobe splnených želaní.

Verím na veci medzi nebom a zemou. A verím aj v splnené sny. Viackrát sa mi v živote prihodili udalosti, ktoré nemali žiadne vedecké zdôvodnenie. Ženy v našej rodine sa neurazia, ak im niekto povie, že sú bosorky, najmä ak je to vyznanie vyslovené s nežným úsmevom. Vedia, že každá mágia v sebe ukrýva predovšetkým veľa práce, vzdelávania a viery, že túžby, vyslovené i tie skryté, si pracujú v svojom rytme. Nechajte sa zlákať kúzlom letných nocí a odvážne volajte svoje želania do neba. Určite je niekde niekto, kto si ich vypočuje... Nie všetky sa vyplnia, už predsa vieme, že sa nerozpína len vesmír, ale aj čierna diera, ale za pokus to stojí. A za ten pohľad na rozligotanú čierňavu nad horizontom všedných dní tiež!