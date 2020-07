Hviezdne nebo, svätojánske mušky, prenikavá vôňa jazmínu a sladkých broskýň, stačí vyliezť na kopec a svet vám leží pri nohách. Už len roztiahnuť krídla a medzi dvomi žmurknutiami obletíte zemeguľu.

Leto útočí na všetky zmysly. Láka nás šepkať do uška sladké nezmysly, prináša spomienky na tých, ktorí voľakedy ležali vedľa nás, kráčali po našom boku, boli naším všetkým, našou prvou láskou... Spomínate si? Bol princom v nablýskanej zbroji či sa z neho vykľul Mrakomor? Alebo patríte k tým, ktorí si svoju prvú lásku odviedli až k oltáru?

Kamarátke sa jej prvá láska ozvala po dlhých rokoch cez sociálne siete. Hoci si po svadbe zmenila priezvisko, niečo či niekto, ho nasmeroval priamo k nej a jej na rukách naskočila husia koža. Taká tá príjemná, jemné chvenie z očakávania toho, čo teraz... Čo ak mu potvrdí priateľstvo a on sa bude chcieť stretnúť? Ak sa aj vaša myseľ zmieta v podobných pochybnostiach, tu je 10 dôvodov prečo sa (ne)stretnúť s prvou láskou:

Pretože vôbec nebude pripomínať toho chlapca, ktorému ste dali prvú pusu. (Našťastie!) Pretože bude vyzerať celkom ako vtedy, keď vám nemotorne rozopínal podprsenku, ktorú ste s kamarátkou kupovali potajomky cez veľkú prestávku, obávajúc sa, že vás v obchode niekto spozná a vyzvoní obsah vášho nákupného košíka mame. (Nikto na to neprišiel, ale obsah košíka občas aj dnes tajíte a robí vám to radosť.) Pretože vy ste sa zmenili a bojíte sa, že vaše nové ja sa mu nebude páčiť. (Alebo si povie, že ste stále taká istá a to by bolo ešte horšie!) Pretože máte strach, že sa do neho znovu zamilujete. (Alebo práve naopak, uistíte sa, že ste urobili veľmi dobre, že ste sa rozišli.) Pretože vám bude pripomínať tie (krásne) časy poznačené vyrážkami na brade, trápnymi účesmi, fialovými rúžmi a nemodernými tričkami, ktoré ste dúfali, že už nikdy, nikdy neuvidíte. (Tie tričká sa vám dodnes páčia a vy stále čakáte, kedy sa opäť vrátia do módy...) Pretože znovu prežijete bolesť a každú slzu z rozchodu, ktorý vami otriasol viac, než zemetrasenie na ostrove Hokkaido. (Pozor, ak ste ho poslali k vode vy, jeho zúfalý pohľad vás bude mraziť do konca letných dní!) Pretože vaši rodičia a známi budú nechápavo krútiť hlavou a za vaším chrbtom si budú vymieňať tipy na stránky pojednávajúce o duševnom masochizme. (Alebo patríte k tým, ktorých rodičia a priatelia volajú „omylom“ vášho súčasného partnera menom vašej bývalej lásky, potajomky mu blahoželajú k narodeninám a vždy keď na neho padne reč, tak si len bolestivo povzdychnú?) Pretože nikomu, ani sebe, by ste dobrovoľne nepriznali, že sa vám o ňom občas sníva a v spodnej zásuvke stola ešte stále schovávate jeho listy a prstienok, ktorý vám kúpil, keď v to leto prišli do mesta kolotočiari. (Rátajte aj s možnosťou, že si pri vašom prvom stretnutí vypýta naspäť všetko, čo vám kedy dal!) Pretože viete, že pri pohľade do jeho očí sa neubránite úvahám o tom, aké by to bolo, keby... (Striaslo vás???) Pretože sa to nepatrí! Bodka. Prvá láska má v príbehoch a umení práve preto toľko pomníkov, že nemala čas zovšednúť.

Ale ak to všetko dokážete hodiť za hlavu, len smelo do toho. Slzy predsa môžu tiecť aj od smiechu. A okrem spomienok si môžete vymeniť zopár tipov o dovolenke snov, hypotekárnych úveroch či ako presvedčiť dieťa, že cuketa je chutná a pes je veľký záväzok, spoločne si zanadávať na cenu plienok, domáce vyučovanie, tínedžerov zhypnotizovaných mobilmi či ufrflaných partnerov....

No a keď by vám pri tom stretnutí zišla na um aj nejaká tá spomienka na trávu vo vlasoch, pery opuchnuté od bozkov a točenie hlavy od lásky, vína a klamania rodičom, nehaňte sa, tešte sa, že vám pamäť stále výborne funguje a vy máte to šťastie, že ste prvú lásku prežili v zdraví a dnes sa nad ňou dokážete pousmiať. :)